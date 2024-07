Lebensqualität in Mönchengladbach „Viele Senioren fühlen sich digital abgehängt“

Die Lebensqualität für Senioren in Mönchengladbach ist befriedigend – das hat unsere Heimatliebe-Umfrage ergeben. Dabei ist das Ergebnis mit der Schulnote 3,2 leicht schlechter, als der Durchschnitt im gesamten Verbreitungsgebiet (3). Lebensqualität kann viele Facetten haben. Neben dem körperlichen Wohlbefinden ist die Teilhabe an alltäglichen Dingen, wie Einkaufen, aber auch Kulturangebote besonders wichtig. Doch gerade für ältere Menschen, ist es schwierig, alleine in den Supermarkt zu gehen oder mal eben ein Café zu besuchen.