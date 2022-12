Nahversorgung in Mönchengladbach Neuer Supermarkt Meva eröffnet

Es tut sich was an der Lüpertzender Straße: Nachdem der Superbiomarkt geschlossen hatte, standen die Räume zehn Monate leer. Nun zieht wieder ein Lebensmittelsupermarkt ein. Frisches Fleisch, Fisch und Spezialitäten verspricht die neu gestaltete Fassade des Lebensmittelmarkts Meva. Durch die Fenster sieht man, wie sich schon die ersten Regale füllen, während an anderer Stelle noch Möbel aufgebaut werden.