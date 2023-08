Gelebte Inklusion in Mönchengladbach Lebenshilfe gründet Servicegesellschaft für mehr Inklusion

Statt Aufträge zu vergeben, wird die Lebenshilfe die Arbeiten an die eigene Service-Gesellschaft übertragen. Zunächst sollen vier Klienten in die Gesellschaft wechseln. „Für viele Menschen mit Beeinträchtigungen ist es ein langjähriger Wunsch, einen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt zu erhalten.“ Kalkan meint, die Entscheidung für das Inklusionsunternehmen sei aus dem Bedarf heraus entstanden, diesen Menschen den Wunsch zu erfüllen. „Wir tragen außerdem dazu bei, das selbstverständliche Miteinander in der Gesellschaft zu fördern.“