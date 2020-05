Corona-Statusbericht aus Mönchengladbach : Zahl der mit dem neuen Coronavirus Infizierten sinkt

Am Sonntag meldete das Gesundheitsamt keine neuen Infektionen in Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Die Infiziertenzahlen bleiben auf einem stabil niedrigen, aktuell sogar leicht rückläufigen Niveau: Am Sonntag musste das städtische Gesundheitsamt keine einzige Neuinfektion melden.

Aktuell sind nach der Statistik der Stadt 103 Personen in Mönchengladbach mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert. Am Samstag waren es noch vier mehr. Neue positive Nachweise einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus meldete das Gesundheitsamt der Stadt am Sonntag nicht (Stand: 10 Uhr), am Samstag hatte es sieben neue Nachweise gemeldet. Die Zahl der seit März bestätigten Fälle liegt unverändert bei 605. Davon sind 463 Personen (Vortag 459) bereits genesen. Die Zahl der beim Gesundheitsamt bekannten negativen Nachweise liegt bei 5020 (Vortag: 4999). 17 Laborergebnisse stehen derzeit aus.