Viele Mönchengladbacher nutzen Früherkennung nicht : Weniger Krebsvorsorge in der Pandemie

Untersuchungen zur frühen Erkennung von Hautkrebs zumindest ist ein Screening-Programm, das in Mönchengladbach öfter genutzt wird als in vielen anderen Städten der Region. Foto: dpa

Mönchengladbach Eine Studie der AOK Rheinland/Hamburg belegt zudem, dass Sozialschwache im Schnitt einige Jahre früher an Krebs erkranken als Bessergestellte.

Weiterleiten Drucken Von Holger Hintzen

Karl Sasserath ist kein Arzt. Doch auch ohne Medizinstudium haben Sasserath und Kollegen im Mönchengladbacher Arbeitslosenzentrum schon vor Jahren bemerkt, dass sich die Arbeitslosigkeit der Klienten des Zentrums auf deren Gesundheit negativ auswirkt. Um das zu ändern, wurde ein Projekt „Gesund im Quartier“ entwickelt, das inzwischen Sasseraths Nachfolgerin in der Leitung des Zentrums, Justine Krause, ab 2019 betreute. „Daraus ist ein Pilotprojekt geworden, bei dem wir in die Lebenswelten der Menschen gehen, sie zum Beispiel beraten, wie man kocht, wie man sich gesund ernährt und wie wichtig Bewegung ist“, lautet Krauses Beschreibung der Strategie. Dass es ein richtiger Ansatz ist, unterstreicht eine Studie, die die Krankenkasse AOK Rheinland/ Hamburg kürzlich veröffentlicht hat: „Menschen mit niedrigem sozialen Status erkranken im Durchschnitt sieben Jahre früher an Krebs als Menschen mit hohem sozialen Status“, ist ein Ergebnis der Untersuchung.

Dabei handelt es sich nicht um eine vage Beobachtung. Die AOK unterfüttert ihre Aussage mit konkreten Zahlen aus ihrem Mönchengladbach einschließenden rheinischen und hamburgischen Versorgungsgebiet aus den Jahren 2017 bis 2019: Das Durchschnittsalter von Menschen, die beispielsweise an Darmkrebs erkrankten lag bei 71,3 Jahren, sofern es sich um Bezieher einer Rente von 800 Euro oder weniger handelte. In der Gruppe der erkrankten Bezieher mit einer Rente von 1600 Euro trat die Krankheit im Schnitt erst mit 77,6 Jahren auf. Mehr oder weniger große Unterschiede gab es auch bei anderen Krebserkrankungen – doch ob Hautkrebs, Lungenkrebs, urologische oder gynäkologische Fälle: Dass Finanzschwache im Schnitt früher an Krebs erkranken als finanziell besser abgesicherte Patienten, zeigte sich überall.

Die AOK erklärt diesen Befund so: „Ein niedriger sozioökonomischer Status geht oft einher mit höheren Gesundheitsbelastungen und schlechteren Gesundheitschancen, beispielsweise einer niedrigeren Gesundheitskompetenz. Wesentliche Risikofaktoren bei Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status sind der höhere Anteil an Raucherinnen und Rauchern, weniger sportliche Aktivität, ein ungünstiges Ernährungsverhalten und die stärkere Verbreitung von Adipositas.“

Dabei sind Mönchengladbacher nach Erkenntnissen noch nicht einmal die größten Krevbsvorsorge-Muffel im Versorgungsgebiet der AOK Rheinland/Hamburg. Die Teilnahmequote an den von Krankenkassen bezahlten Früherkennungsuntersuchungen betrug unter Mönchengladbacherinnen 39,2 Prozent, unter den Männern 23,2 Prozent. Dass Männer das Angebot in geringerem Umfang nutzen, ist keine Mönchengladbacher Besonderheit. Die höchste Teilnahmequote unter Frauen erreicht Solingen mit 46 Prozent, bei den Männern ist der Kreis Euskirchen mit 24,2 Prozent Spitzenreiter. Den niedrigsten Wert bei Frauen haben Hamburg und der Kreis Kleve, beide mit 35,7 Prozent, den niedrigsten bei Männern hat Duisburg mit 17,5 Prozent. Auffallend noch in der Statistik: Bei der Teilnahme an der Hautkrebs-Vorsorgeuntersuchung lässt sich Mönchengladbach mit einer Quote von 32,8 Prozent für Männer und Frauen nur von Düsseldorf (33,7) und der Städteregion Aachen (37,2) übertreffen.