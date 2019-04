1. Mai in Mönchengladbach : Mai-Kundgebung der Gewerkschaften: Laumann kommt

NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann. Foto: dpa/Christophe Gateau

Mönchengladbach (RP) Europa steht im Mittelpunkt der Demonstration und Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) am Mittwoch, 1. Mai, in Mönchengladbach. ,,Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger in Mönchengladbach auf, gemeinsam mit uns am 1. Mai zu demonstrieren und sich an der Mai-Kundgebung zu beteiligen’’, so der DGB-Kreisvorsitzende Emrah Bektas.

Die Teilnehmer der Maiveranstaltung in Mönchengladbach treffen sich um 12 Uhr am DGB-Haus, Rheydter Straße 328. Hauptredner auf der Kundgebung, die um 12.30 Uhr auf dem Rheydter Markt beginnt, ist Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW. Im Anschluss gibt es ein Internationales Familienfest mit Live-Musik und einem attraktiven Kinderprogramm.