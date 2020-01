Laufen und Nordic Walking : Verein ermuntert zu „Runter von der Couch“

Mönchengladbach Im März soll das Projekt für Läufer und Nordic Walker starten. Es gibt Trainingspläne und bei Bedarf auch Tipps für gesunde Ernährung.

Fünf oder zehn Kilometer laufen oder als Nordic Walker zurücklegen können – das ist das Ziel des Projekts „Runter von der Couch“, zu dem das Trainer- und Betreuerteam des Vereins „Fit und gesund MG“ aufruft. Der Aufruf richtet sich an Menschen, die schon lange damit kämpfen, den inneren Schweinehund zu besiegen und in sportliche Bewegung kommen möchten. Es geht also nicht um Rekorde und Leistungssport, sondern um der persönlichen Fitness angepassten Sport in einer Gruppe. Wer mitmachen will, muss sich bis zum 21. Februar anmelden – und kann dann neben Anleitungen zum Laufen und Walken auch Ratschläge für eine gesunde Ernährung bekommen.