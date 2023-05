Aktionstag in Mönchengladbach Spontane Tattoo-Termine beim Late-Night-Shopping in Eicken

Beim Late-Night-Shopping konnten die Kinder und Jugendlichen bei der Kontaktstelle der ökumenischen Jugendarbeit an einer Kletterwand bouldern und sich über deren Programm informieren. „Das klingt echt gut, was die hier anbieten. Vielleicht schaue ich in den Sommerferien mal vorbei“, sagte der 13-jährige Mats.