Last-Minute Ostereinkäufe : Ostern „to go“ – wo es rund um die Uhr Milch, Eier und Co. gibt

Flaschenbefüllung an einer Milchtankstelle. (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach Wem an Ostern auffällt, dass etwas Wichtiges fehlt, braucht nicht zu verzweifeln. In der näheren Umgebung gibt es genügend Möglichkeiten.

Wer noch schnell die Zutaten für einen Kuchen oder das Fleisch für das Mittagessen braucht, ist auch an Ostern nicht verloren. Abseits der üblichen Öffnungszeiten von Supermärkten gibt es in der Stadt zahlreiche Möglichkeiten, sich mit frischen Lebensmitteln einzudecken.

Bauernhofautomaten Für Eier, Milch und Kartoffeln muss der Bauernladen nicht einmal geöffnet haben. Denn dafür gibt es Automaten. Der Eier- und Kartoffelautomat der Familie Franken, Gladbacher Straße 345, hat rund um die Uhr geöffnet. Die Kartoffeln werden in 2,5-, 5- und 10-Kilogramm-Säcken angeboten. Eier in der 10er-Schachtel. Mehr auf www.franken-syderhof.de/eier-und-kartoffelautomat/.

Ebenfalls Eier und Kartoffeln bietet auch der Automat des Buscherhofs, Heindrich-Korsten-Straße 172. Aktuell gibt es zudem auch Äpfel, Gänseeier, Honig und Nudeln. Auch hier weitere Infos auf www.buscherhof.de/hofladen.htm.

Für Milch müssen Mönchengladbacher ein bisschen weiter raus fahren. Die nächsten zwei „Milchtankstellen“ sind in Liedberg und Dülken. Brockers Milchautomat, Hausen 66, 41751 Viersen ist rund um die Uhr geöffnet. Wer Fragen zum Prozedere hat, kann diese auf brockersmilchautomat.business.site loswerden.

Auf der anderen Seite der Stadt steht die Milchzapfstelle der Familie Bertrams. Irmgards Bauernladen, Am Birkenbusch 1, 41352 Korschenbroich, bietet zusätzlich noch einen weiteren 24-Stunden-Automaten für Milchprodukte, Äpfel, Apfelsaft, Suppen und Wurstwaren an. Mehr Infos gibt es auf irmgards-bauernladen.de/aktuelles/.

Fleisch Mit einem Automaten für frisches Fleisch, hausgemachte Suppen und kühle Getränke steht auch die Fleischerei Hoster, Engelblecker Straße 255, parat. Zu Ostern packen die Mitarbeiter die klassischen Waren für den Start in die Grillsaison in den Automaten: Lummer- und Nackenkoteletts und natürlich Grillwürste. Dort können ebenfalls rund um die Uhr Wurst, Aufschnitt und Frikadellen gekauft werden. Infos dazu unter www.fleischerei-hoster.de/#automat.

Tankstellen Wenn alle Stricke reißen, gibt es immer noch die 24-Stunden-Tankstelle mit integriertem Supermarkt. Der hat dann auch Mehl und Zucker für den selbstgebackenen Kuchen. So hat etwa die Aral-Tankstelle an der Eickener Straße 357 rund um die Uhr geöffnet und einen Rewe To Go mit im Gebäude. Auch die Jet-Tankstelle an der Odenkirchener Straße 141 ist an 24 Stunden geöffnet und beherbergt einen kleinen Spar-express-Supermarkt.

Osterdeko Zugegeben, für Osterdeko gibt es noch keinen Automaten. Aber das etepeteete in Rheydt bietet an, noch am Samstag von 12 bis 14 Uhr zuvor bestellte Artikel an der Ladentüre zum Abholen herauszugeben. Das Geschäft hat, wie der Name verrät, auch viele verschiedene Sorten Tee im Angebot. Den Online-Shop gibt es auf www.etepeteete.de/shop/, vorbestellt werden kann zudem unter 02166 944443.

Brot und Kuchen Die meisten Bäcker haben am Samstag ganz normale, an den Feiertagen individuelle Öffnungszeiten. Am Ostersonntag etwa hat die Bäckerei Held, Am Sternenfeld 63, von 8 bis 12 Uhr geöffnet, die Bäckerei Verfürth, Hehner Straße 88, von 10 bis 15 Uhr und die Bäckerei Boos von 7 bis 15 Uhr an der Myllendonker Straße 148 beziehungsweise von 7 bis 13 Uhr an der Eickener Straße 284b. Letztere hat sogar Karfreitag von 7 bis 13 Uhr geöffnet.