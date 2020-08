Ausstellung bei „Kunst im Rathaus“ : Die Faszination der Einfachheit

Lars Wolter steht im Atelierhaus an der Steinmetzstraße neben seinen Werken. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Lars Wolter schafft minimalistische Wand- und Raumobjekte. Deren gleichmäßig geschlossenen Oberflächen zeigen keine Arbeitsspuren. Seine Werke sind noch bis Oktober im Mönchengladbacher Rathaus zu sehen.

Üblicherweise sind Ausstellungen der Reihe „Kunst im Rathaus“ auf ein Jahr begrenzt. Doch wegen der anstehenden Neubesetzung des Oberbürgermeister-Amtes läuft die aktuelle Präsentation um vier Monate verlängert bis Oktober. Hans-Wilhelm Reiners wird so bis zum Ende seiner Amtszeit in einem „Lars-Wolter-Raum“ arbeiten.

Als Wolter mit Marlene Dammers und Michael Beckers von der c/o-Künstlerförderung für die Ausstellung ausgewählt wurde, stand für ihn fest: Sein Beitrag sollte ein starker Eingriff in eine vorgefundene Situation sein. Die ihm zugeteilte Fläche ist immerhin das Büro des Oberbürgermeisters, und der ließ dem Künstler freie Hand in der Umsetzung einer Rauminstallation. Bei einer Tasse Kaffee habe er Hans-Wilhelm Reiners seine Vorstellungen unterbreitet und der sei offen, interessiert gewesen, erzählt der Künstler. So war es möglich, dass Wolter unmittelbar auf den Wänden die Grundformen Kreis, Quadrat sowie Kreuz variiert und bildintern wie auch übergreifend über verschiedene Sichtachsen in Beziehung setzt.

Info Die Reihe „Kunst im Rathaus“ gibt es seit 2015 Vita Lars Wolter wurde 1969 in Mönchengladbach geboren. Dort lebt und arbeitet er auch heute. 1996 bis 2001 studierte er an der Kunstakademie Düsseldorf. Kunst im Rathaus 2015 lud Oberbürgermeister Reiners erstmals drei c/o Künstler ein, ihre Werke in seinem Büro und in zwei Besprechungsräumen zu zeigen.

Er spielt mit diagonalen Verschiebungen von gereihten und sich wiederholenden Kreuzformen, fordert die Wahrnehmung heraus. Dass der Beitrag nur temporären Bestand hat, stört den Künstler nicht. 90 Prozent seiner Wandmalerei sei ortsbezogen und zeitlich begrenzt. Die Wandmalerei ist eine Seite seines Schaffens, minimalistische Wand- und Raumobjekte prägen die andere. Verbindend wirken eine klare Sprache sowie vorwiegend geometrische Formen. Bei freistehenden Objekten dominieren Zylinder und Quader, in den Wandobjekten hingegen Quadrat, Rechteck und flaches Dreieck.

Die Vorliebe für minimalistische, konkrete Kunst habe bereits in jungen Jahren eingesetzt, erzählt der Mönchengladbacher. Er sei begeistert gewesen von Lucio Fontanas Schnittbildern. „Mich haben die Einfachheit und die Möglichkeit, mit minimalem Eingriff ein großes Feld zu eröffnen, fasziniert“, sagt der 51-Jährige. Für ihn steht fest: „Die einfache Form hat für mich die meiste Kraft“. So reduziert er auf pure Gestaltung und Farbe. Bei den Farben orientiert sich Wolter an Grund- und Sekundärfarben. Der Farbauftrag ist nie durchmischt, allenfalls jalousiegleiche Staffelungen von Flächen vermeiden Monochromie.

Wolter studierte in Maastricht und Düsseldorf. Nach dem Studium kehrte er in die Heimatstadt Mönchengladbach zurück. „Hier fühle ich mich wohl, hier habe ich perfekte Arbeitsbedingungen“, sagt der Künstler. Seit 2001 ist er Mitglied in der c/o-Künstlerförderung. Seit etwa vier Jahren residiert er im Atelierhaus an der Steinmetzstraße. Das Atelier sei eigentlich Reflektions- und Ausstellungsraum, der eigentliche Arbeitsraum aber seit vielen Jahren die Schreinerei von Olaf Hohnen, verrät er.

Holz nennt er das Material, mit dem er am ehesten arbeiten könne. Der Baustoff sei allerdings vorrangig Träger für die Farben. Mit einer Endlackierung gibt er den Objekten eine gleichmäßig geschlossene Oberfläche, die den malerischen Gestus nicht erkennen lässt. Der Arbeitsprozess soll keine Spuren hinterlassen. „Mir geht es um Farbe in der einfachsten und klarsten Erscheinung und nicht um Gestus“, betont Wolter.

Der Umgang mit Holz zeigt, dass er von der Bildhauerei kommt. Wolter bricht Oberflächen auf, kippt Flächen vor und zurück, arbeitet mit Wiederholung, Reihung und gegenläufigen Anordnungen. Seine Arbeiten seien eigentlich Collagen aus zusammengefügten Teilen, stellt er fest. Beim Blick auf die Werke an den Wänden und im Raum fallen serielle Zusammenhänge auf, und doch besteht jede Arbeit auch für sich allein. „Wenn Arbeiten parallel entstehen, ergibt sich für mich die Frage, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und mit ihren Nachbarn funktionieren. Ich denke immer räumlich. Wenn ich einen Punkt gefunden habe, der mich interessiert, versuche ich bis zum Letzten alles rauszuholen, was das Thema bietet,“ erzählt der Künstler.