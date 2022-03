Kooperation mit dem Volksverein : Langzeitarbeitslose prüfen Gladbachs Knotenradwegenetz

Mönchengladbach In Mönchengladbach müssen 255 Kilometer Radweg und 59 Knotenpunkte für die Radfahrer in Schuss gehalten werden. Durch ein neues Kooperationsprojekt gibt es nun Unterstürzung vom Volksverein.

Das Fahrrad ist, was den Bereich der Nahmobilität angeht, das Verkehrsmittel, mit dem man schnell und umweltfreundlich unterwegs ist. Ziel vieler Städte ist es deshalb, den Radverkehr auszubauen. Seit 2017 ist auch Mönchengladbach mit dem Radroutennetz an das Knotenpunktsystem mit den Umlandkreisen Viersen, Heinsberg und Neuss angeschlossen. Dazu kamen in den Jahren 2020/2021 noch einmal weitere 155 Kilometer durch neue Routen. In Summe kommt das Radwegenetz im Stadtgebiet nun auf 255 Kilometer und 59 Knotenpunkte.