Urteil am Landgericht Mönchengladbach : Männer quälten Opfer stundenlang - lange Haftstrafen

Mönchengladbach Zwei Viersener (30 und 34 Jahre alt) hatten im Februar einen Bekannten gefesselt und misshandelt. Das Opfer stand laut Kammer Todesangst aus.

Zwei Viersener (30 und 34 Jahre alt) hatten im Februar einen Bekannten gefesselt und über mehrere Stunden misshandelt. Während der Taten forderten sie immer wieder Geld von der Familie des Opfers. Zudem sollen sie den Plan gefasst haben, den Mann später zu töten. Dazu kam es aber nicht: In der Nacht konnte sich das Opfer schließlich befreien und unbemerkt flüchten. Beide Männer wurden zu langen Haftstrafen verurteilt: der 30-Jährige zu siebeneinhalb Jahre Gefängnis, der 34-Jährige erhielt sieben Jahre. Beide sollen zudem in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden. Die Kammer wertete die Aussage des Opfers als „völlig glaubhaft“. Später seien am Tatort diverse Dinge gefunden worden, die zu den Schilderungen passen, zudem seien bei der Flucht des Mannes auf eine benachbarte Terrasse noch die Fesselungen am Hals vorhanden gewesen. Auch die beiden Angeklagten hätten die Aussage des Opfers in weiten Teilen bestätigt. Als nicht erwiesen sah die Kammer die Vermutung des Geschädigten an, der Überfall auf ihn an diesem Abend sei geplant gewesen. „Hier stand das Bestreben, an Geld zu kommen, im Vordergrund“, so Beckers. Laut Aussage des Opfers sollte die erfolglose Erpressung der Familie am nächsten Tag fortgesetzt werden. Ohne den Mann, der diese Forderung unterstützte, sei dies aber nicht möglich gewesen.