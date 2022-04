Debatte in Mönchengladbach zur Wahl im Mai : Landtagskandidaten in der Schule aufgerufen

Landtagskandidaten in der Schule aufgerufen

Debatte in Mönchengladbach zur Wahl im Mai

Diskutiert wurde in der Turnhalle der Schule. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Fünf Politiker referierten an der Espenstraße ihre Positionen zu Lehrermangel, Klima und Digitalisierug. Das Interesse der Jugendlichen war groß. Wie können sie stärker an Politik teilhaben? Auch dazu gab es Antworten.

Wegen der Menge der Themen und der Kürze der Zeit gab es zwangsläufig keine tiefer gehende, inhaltliche Debatten bei der Podiumsdiskussion mit Landtagskandidaten, die Schüler an der Gesamtschule Espenstraße in Rheydt organisiert hatten. Fast immer blieben die Gäste aus der Politik bei einer knappen Darstellung der eigenen Position. Kandidaten aus fünf von sechs Parteien, die nach der Wahl im Mai im Landtag von NRW vertreten sein wollen, hatten zugesagt. Der große Andrang und die voll besetzte Tribüne in der Sporthalle der Schule zeigten das große Interesse, sich zu informieren.