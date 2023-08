Starkregen und Unwetter in Mönchengladbach Landschaftstreppe soll Uedding vor Hochwasser schützen

Der Stadtteil Uedding hat traditionell ein Hochwasser-Problem, wenn es stark regnet. Das will die NEW, die für das Abwasser in Mönchengladbach zuständig ist, mit einem neuartigen Bauwerk ändern. In der Kuhle der Grünfläche zwischen Ueddinger Straße und Engelsmühlenweg soll rundherum eine Treppenkonstruktion gebaut werden, die ähnlich eines Tanks in der Lage ist, 2250 Kubikmeter Regenwasser aufzunehmen und nach und nach versickern zu lassen. Diese Maßnahme soll den Bau eines Regenrückhaltekanals unter der Straße oder eines Regenrückhaltebeckens überflüssig machen. Die Bezirksvertretung Ost stimmte am Dienstag einstimmig zu. In der kommenden Woche beraten darüber der Bauausschuss und der Umweltausschuss.