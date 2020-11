Katholische Kirche in Mönchengladbach : Auch Landgericht lehnt Anklage gegen Priester ab

Mönchengladbach Die Anklage gegen einen Mönchengladbacher Priester und die Reaktion des Bistums Aachen löste im November 2019 ein Kirchenbeben in Mönchengladbach aus. Jetzt ist klar: Beide mit der Sache befassten Gerichte weisen die Anklage zurück.

Fast genau ein Jahr ist es her, dass das Bistum Aachen einen folgenschweren Brief in Mönchengladbacher Kirchen verlesen ließ. Generalvikar Andreas Frick reiste an und erklärte den Katholiken, warum ihr Pfarrer wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs von seinen Pflichten freigestellt sei. Jetzt ist endgültig klar: Es wird keinen Gerichtsprozess gegen den heute 56-jährigen Pfarrer geben. Kostenpflichtiger Inhalt Nach dem Amtsgericht Jülich hat nun auch in nächster Instanz das Landgericht Aachen die Anklage der Staatsanwaltschaft Aachen gegen den Mönchengladbacher Priester abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor Beschwerde eingelegt. Das bestätigte ein Gerichtssprecher.