Auszeichnung Jugend- und Kulturlokal „JuLook“ erhält Landespreis

Seit der Eröffnung im März 2023 ist das Jugend- und Kulturlokal an der Hindenburgstraße 12 zu einem wichtigen Ort für Jugendliche und junge Erwachsene in der Gladbacher Innenstadt geworden und hat im vergangenen Jahr zahlreiche Projekte umgesetzt. Wöchentlich können junge Interessierte im JuLook aktuell zum Beispiel mittwochs das Kulturelle Atelier besuchen, das in Kooperation mit dem Psychosozialen Zentrum für Geflüchtete Menschen des SKM Rheydt stattfindet. Jeden Donnerstag steht das Theaterprojekt „WeShow JuLook“ mit den Schauspielern Philip Birkmann und Klara Contzen sowie zahlreiche Kultur- und Kunstworkshops in Kooperation mit dem Kulturbüro, dem Museum Abteiberg oder K&P-Events auf dem Programm. In den Ferien und am Wochenende gibt es zusätzlich verschiedene Peer-to-Peer Angebote wie Koch- oder Fotografieworkshops von jungen Projektleitenden für Jugendliche. Auch das Youtopia Jugendfestival hat seine „Steuerzentrale“ im JuLook und wurzelt auf dem Engagement der Jugendlichen und den verschiedenen Jugendeinrichtungen der Stadt.