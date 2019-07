Neben Hockeypark : Land stellt Millionen für Hockeyzentrum in Aussicht

Neben dem Hockeypark soll ein Nationales Leistungszentrum entstehen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Holt Die Staatskanzlei des Landes NRW will das geplante Nationale Hockey-Leistungszentrum im Nordpark mit erheblichen Zuschüssen fördern. Das Land habe ein großes Interesse an diesem Projekt, heißt es in einem Brief, den die Staatskanzlei am 27. Juni an den städtischen Sportdezernenten Gert Fischer gerichtet hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Hintzen