Handel in Mönchengladbach Regierung fragt: Wie kaufen Sie denn ein?

Zwei Arten Schilder dominieren derzeit die Mönchengladbacher Innenstadt. Die Aufschriften: zu vermieten. Oder Sale. Wobei Letzteres eine bei manchen Kunden gewiss wehmütige Erinnerung an den einstigen Sommerschlussverkauf (SSV) ist, der in seiner damaligen Erscheinungsform vermutlich auch bei manchen Händlern verzücktes Lächeln hervorruft. Anstürme bei morgendlichen Ladenöffnungen und Schlachten an Rabatttischen sind aus Zeiten, in denen man es noch für wahrscheinlicher hielt, dass Autos im Jahr 2015 fliegen, als dass man sich E-Mails schreibt.