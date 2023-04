Inklusion in Mönchengladbach Land NRW und Aktion Mensch fördern Modellprojekt

Die Stadt Mönchengladbach wird gemeinsam mit der „PariTeam“ und den Menschen vor Ort daran arbeiten, den Stadtteil Rheydt hin zu einem inklusiven Sozialraum zu entwickeln. „Dabei haben wir Menschen mit geistigen, körperlichen und seelischen Behinderungen im Blick, aber auch weitere Gruppen, denen die Teilhabe am sozialen Leben schwerfällt: zum Beispiel Menschen in Armut, ältere Menschen oder Menschen mit Fluchterfahrung“, sagt Dörte Schall, Sozialdezernentin in der Stadtverwaltung.