Beratungsstelle in Mönchengladbach : Land fördert Arbeitslosenzentrum weiter

Seit Beginn der Corona-Pandemie läuft der Mittagstisch des Arbeitslosenzentrums vor der Tür an der Lüpertzender Straße. Foto: ALZ

Mönchengladbach Das Arbeitslosenzentrum Mönchengladbach erhält weitere Mittel für eine „Beratungsstelle Arbeit“. Die Tätigkeit der Einrichtung wird damit weiter ausgeweitet. Damit endet eine lange Hängepartie.

Mönchengladbach Das Arbeitslosenzentrum an der Lüpertzender Straße soll auch über das Jahresende hinaus vom Land gefördert werden. „Wir sind sehr glücklich über die Zusage“, erklärt Karl Sasserath, der Leiter des Arbeitslosenzentrums (ALZ) Mönchengladbach. Das NRW-Arbeitsministerium hat das eingereichte Konzept für förderwürdig befunden.

„Das ist eine Wertschätzung der engagierten und erfolgreichen Arbeit dieser Einrichtung in unserer Stadt“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Jochen Klenner, der sich für die Vergabe an das ALZ eingesetzt hat. In der neuen „Beratungsstelle Arbeit“ soll es um den Schutz von Beschäftigten in ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse gehen. Um Beschäftigungsverhältnisse, wie sie bei den Schlachthofskandalen der jüngsten Zeit ins Bewusstsein gerückt sind.

Info Fakten zum Arbeitslosenzentrum Foto: Denisa Richters Verein Träger des Arbeitslosenzentrums ist ein Verein, dessen Vorstandssprecher Karl Boland ist. Leitung Karl Sasserath leitet das ALZ noch bis Jahresende. Budget 330.000 Euro, dazu gehören bisher 65.000 Euro aus dem Europäischen Sozialfonds. Diese bisherige Förderung läuft zum Jahresende aus, dann greift die neue vom Land. Ansonsten sorgen Mitgliedsbeiträge, Zuwendungen aus Stiftungen und Spenden aus der Stadtgesellschaft. Internet www.arbeitslosenzentrum-mg.de

„Wir müssen diese Arbeitnehmer in der Wahrung ihrer Rechte stärken. Auch in Mönchengladbach ist das ein großes Problem“, sagt Klenner. Das Arbeitslosenzentrum wird seine Tätigkeit um den neuen Aufgabenschwerpunkt erweitern. Dafür ist ab 1. Januar 2021 eine weitere halbe Stelle nötig. Insgesamt ist die Finanzierung des ALZ, das regelmäßig um Gelder für seinen Weiterbestand kämpfen und bangen muss („Tanz auf der Rasierklinge“ nennt Sasserath das), fürs erste gesichert.

100.000 Euro kommen jetzt nach Aussage des ALZ-Leiters vom Land und der EU, um den Beratungsbereich einschließlich des neuen Angebots zu finanzieren. Im vergangenen Jahr bekamen dort 2254 Menschen Antworten und Unterstützung bei Fragen rund um Hartz IV, Kündigungsschutz oder Mietprobleme.

Doch es geht im ALZ nicht nur um Beratung: Teilhabe, Austausch und Tagesstruktur sind genauso wichtig. Der Mittagstisch ist deshalb seit langem essentieller Bestandteil des Angebots. Rund 10.000 warme Mahlzeiten wurden 2019 an Mittagstisch-Besucher ausgegeben. Dann kam im März 2020 Corona, und das ALZ musste sein Angebot von heute auf morgen einstellen. Für die Gäste des Mittagstisches brachen Ressourcen und Strukturen weg. „Aber wir sind Macher“, sagt Sasserath. „Wir haben geguckt, was geht.“

In kürzester Zeit wurde ein ambulantes Angebot geschaffen: Täglich werden immer noch Tische vor der Tür des Arbeitslosenzentrums an der Lüpertzender Straße aufgebaut. 50 bis 60 frisch zubereitete und dann verpackte Menüs werden für zwei Euro an Bedürftige ausgegeben. Der Aufwand sei groß, das Angebot aber wichtig, meint Sasserath. Zusätzlich wurde ein Gabenzaun eingerichtet, der ebenfalls täglich mit 30 bis 40 Paketen bestückt wird.

Parallel wurde ein Konzept entwickelt und abgestimmt, um den Kantinenbetrieb wieder aufnehmen zu können. Unter anderem wird in Zukunft aus Hygienegründen eine Servicekraft das Essen an den Tischen servieren. Damit kann der Mittagstisch wieder seine zentrale Funktion als Ort des Austauschs und des Miteinanders einnehmen. „Wer sehr wenig hat, für den ist der Mittagstisch von elementarer Bedeutung“, betont der ALZ-Leiter.

Infolge des Quartierskonzepts, zu dem der Stadt die Einrichtung verpflichtete, hat sich das ALZ verstärkt nach außen geöffnet: Der Garten wird für die Kooperation mit dem Stiftischen Humanistischen Gymnasium genutzt und soll immer mehr zu einem Ort der Begegnung werden. Ausstellungen und Kulturveranstaltungen in den Räumlichkeiten sorgen für bunt gemischte Besuchergruppen. Ziel der Quartiersarbeit sei es, das ALZ am jetzigen Standort zu erhalten, erklärt Herbert Baumann vom Vorstand des Trägervereins.