Zuschuss geringer als erwartet : Land fördert Brückensanierung mit 1,8 Millionen Euro

Ein Teil der maroden Brücke Viersener Straße ist bereits gesperrt für den Verkehr. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Die Fördersumme bleibt damit hinter den Erwartungen zurück. Die Stadt hatte bisher mit einem Eigenanteil von 450.000 Euro kalkuliert. Der steigt jetzt auf 1,1 Millionen.

Die Stadt muss für die Sanierung der Brücke an der Viersener Straße etwas mehr Geld einplanen als erhofft. Grund ist die vom Land zugesagte Förderungssumme. Die Stadt hatte Zuwendungen in Höhe von knapp 2,5 Millionen Euro aus dem Förderprogramm „Kommunaler Straßenbau 2020“ beantragt. Tatsächlich werden davon aber nur 75 Prozent gefördert, also gut 1,8 Millionen Euro, wie aus einer Vorlage des Verkehrsausschusses des Regionalrates hervorgeht. Die CDU wies darauf am Donnerstag hin. Da die gesamte Instandsetzung der maroden Brücke derzeit mit 2,9 Millionen Euro veranschlagt wird, muss die Stadt demnach mit etwa 1,1 Millionen Euro Eigenanteil kalkulieren und nicht wie ursprünglich gedacht mit etwa 450.000 Euro.

Die Stadt will die Brücke im kommenden Jahr sanieren. Dazu soll der Unterbau erhalten werden, der Überbau muss aber erneuert werden. Dafür soll die Brücke für etwa ein halbes Jahr vollgesperrt werden, was gravierende Auswirkungen für den Verkehr mit sich bringt. Dadurch geht es nach der Planung der Stadt aber deutlich schneller, als wenn immer eine Fahrspur offen bliebe, für die dann eine Bauampel den Verkehr regeln müsste. Dann würden die Bauarbeiten zwölf Monate dauern und dazu bis zu 400.000 Euro teurer werden als mit Vollsperrung. Und auch in diesem Fall müsste die Brücke sechsmal vollgesperrt werden.

10.800 Fahrzeuge täglich müssen sich nach Berechnung der Stadt einen anderen Weg aus der City Richtung Norden suchen. Die Beethovenstraße wird mit 3500 zusätzlichen Fahrzeugen täglich am stärksten betroffen sein, auch die Mozartstraße (plus 1300 Autos) und die Franziskanerstraße (plus 1100 Autos) werden das spüren. „Die Straßenquerschnitte sind ausreichend breit“, sagte Verkehrsplaner Jörg Clages in der Bezirksvertretung Nord. „Das ist eine Belastung, die diese Straßen verkraften können, auch wenn das für die Anwohner nicht schön ist.“