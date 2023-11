Wirtschaft in Mönchengladbach Lage für regionale Unternehmen verschärft sich

Das größte Sorgenkind am Mittleren Niederrhein ist die Metallindustrie. Mehr als die Hälfte der Unternehmen berichtet dort von rückläufigen Auftragseingängen. Auch die Geschäftslage in der Logistikwirtschaft wird so schlecht bewertet wie seit Jahren nicht mehr. „Die weiterhin hohen Treibstoffpreise drücken die ohnehin knappen Gewinnmargen. Dazu sorgen die Erhöhung der Lkw-Maut und der Fahrermangel für pessimistische Erwartungen“, so Steinmetz. Laut dem Konjunkturbarometer befürchte jedes dritte Unternehmen in der Region, dass sich seine wirtschaftliche Lage in den kommenden Monaten verschlechtern wird. Lediglich die IT-Dienstleister und das Finanzgewerbe äußerten sich zuversichtlich.