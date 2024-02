Wohnungsbauprojekt in Mönchengladbach Hat die Seestadt ein Problem mit Schienenlärm?

Das größte Wohnungsbauprojekt in Mönchengladbach, die Seestadt, ruht. Gebaut wird nicht, nachdem das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster den gesamten Bebauungsplan im November in einem Normenkontrollverfahren auf Antrag einer benachbarten Kfz-Werkstatt für unwirksam erklärt hat. Nun versuchen sowohl die Stadt als auch Investor Catella, mit dem Urteil umzugehen und das Großprojekt zu retten. Catella-Chef Klaus Franken besucht etwa derzeit die Ratsfraktionen um aufzuzeigen, wie die Mängel zu lösen seien. Franken spricht von „handwerklichen Fehlern, die zu heilen sind“ und von „formellen Problemen“. Und die Stadt will nun ein „rechtssicheres Verfahren finden, um so zügig wie möglich die planungsrechtlichen Grundlagen für die weitere Seestadt-Entwicklung wiederherzustellen“. Man habe die Kritikpunkte des Gerichts geprüft und juristisch bewertet, teilte ein Stadtsprecher mit. Auf die Politik wolle man zeitnah wieder mit konkreten Vorschlägen zum weiteren Vorgehen zukommen.