Gute Chancen : Junge Frauen erkunden beim Ladies Day die Welt des Handwerks

Beistelltische mit integrierten Leselampen waren das Resultat eines Besuchs im Bildungszentrums des Handwerks. Foto: Agentur für Arbeit

Mönchengladbach Einen Handwerksberuf erlernen – warum eigentlich nicht? Dieser Frage sind junge Frauen in den Räumen des Bildungszentrums des Handwerks in Mönchengladbach intensiv auf den Grund gegangen. Sie bohrten, hobelten, malten und installierten als krönenden Abschluss dann noch eine Lampe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Ergebnis: ein Beistelltisch mit integrierter Leselampe. Ermöglicht haben das den Frauen die Agentur für Arbeit, das Jobcenter und die Kreishandwerkerschaft.

Das Resultat ist durchaus im Sinne der Veranstalter. Drei Teilnehmerinnen können sich vorstellen, im Handwerk tatsächlich eine Ausbildung zu machen, am liebsten im Tischlerhandwerk. Und sie haben gute Chancen, denn Fachkräfte werden insbesondere im Handwerk händeringend gesucht, sagt die Agentur für Arbeit. Im Agenturbezirk Mönchengladbach seien allein in diesen vier Berufsfeldern im März noch 218 offene Ausbildungsstellen für 2019 gemeldet gewesen.

Begonnen haben die jungen Frauen ihren Schnupperkurs morgens um 8 Uhr in der Tischlerei. Dann ging es weiter in die Malerwerkstatt und über Sanitär-Heizung-Klima- zur Elektrowerkstatt. Das Ziel: ausloten, ob eine Ausbildung und Berufstätigkeit in diesen Handwerksberufen interessant sind.

Neben der praktischen Tätigkeit und dem Produkt, das die Teilnehmerinnen mit nach Hause nehmen durften, konnten sie den anleitenden Meistern auch Fragen zur Ausbildung und zum Berufsfeld stellen. „Nach wie vor wählen viele Frauen Ausbildungen nur in einem ganz engen Spektrum, vorrangig im kaufmännischen und Dienstleistungsbereich. Mit unserer gemeinsamen Aktion möchten wir Perspektiven in spannenden und zukunftssicheren Berufen im Handwerk aufzeigen, denn auch dort werden Frauen als Fachkräfte gebraucht,“ sagt Angelika König, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. Elisabeth Hollenbeck, Geschäftsführerin des Bildungszentrums Mönchengladbach fügt hinzu: „Frauen haben soziale Kompetenz, Organisationstalent und analytische Fähigkeiten. So werden bessere Arbeitsergebnisse durch gemischte Teams erzeugt. Und eine Verbesserung des Betriebsklimas ist auch immer wieder zu erkennen.“

Stolz präsentierten die jungen Frauen am Ende des Tages ihre Schwanenhals-Lampen. Elisabeth Hollenbeck bot den Gästen an, dass ihnen das Berufsförderungswerk bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle helfe. Auch die Wiederholung des Ladies Days als Angebot für weitere interessierte Frauen stellte sie in Aussicht.

(RP)