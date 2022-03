Bezirksvertretung West in Mönchengladbach : Stadt geht Verkehrsproblem vor Postfiliale Rheindahlen an

Stadt geht Verkehrsproblem vor Postfiliale Rheindahlen an

Bezirksvertretung West in Mönchengladbach

Rheindahlen Ordnungswidrig haltende Fahrzeuge blockieren regelmäßig die frequentierte Straße „Am Mühlentor“. Eingeschränktere Parkzeiten und eine Ladezone sollen Abhilfe schaffen. Über die Hintergründe.

Ein paar neue Schilder sollen in Rheindahlen ein kleines Verkehrschaos beheben. Gegenüber der Filiale der Deutschen Post an der Straße „Am Mühlentor“ dürfen Autofahrer künftig nur noch eine Stunde lang parken. Außerdem fallen Parkplätze zugunsten einer Ladezone weg. Das haben die Fraktionen in der Bezirksvertretung (BV) West einstimmig beschlossen.