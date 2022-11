Räuberischer Diebstahl in Mönchengladbach : Ladendiebin wollte mit Parfüm verduften

Die Polizei nahm eine Diebin fest, die am folgenden Tag in Untersuchungshaft kam. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Die 41-jährige Frau war in einem Geschäft an der Hindenburgstraße von einem Ladendieb beobachtet worden. Als er sie zur Rede stellen wollte, kam es zu einem Gerangel.

Die Polizei hat am Donnerstag, 3. November, eine 41-jährige Frau vorläufig festgenommen, nachdem diese versucht hatte, Parfüm aus einem Geschäft an der Hindenburgstraße zu stehlen. Ein Ladendetektiv hatte sich ihr beim Verlassen des Ladens in den Weg gestellt und bei einem Gerangel mit ihr leichte Verletzungen erlitten. Ein Haftrichter schickte sie am Folgetag in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei am Freitag mit.