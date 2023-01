Diebstahl im Einkaufszentrum Ladendetektiv ertappt 16-Jährigen

Ein 16-Jähriger hat am Dienstag, 17. Januar, gegen 14.10 Uhr an der Hindenburgstraße in Gladbach einen räuberischen Diebstahl begangen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Ladendetektiv hatte den Jugendlichen angesprochen, als dieser versuchte, das Geschäft mit Diebesgut zu verlassen. Der 16-Jährige wollte flüchten, doch der Mitarbeiter hielt ihn fest. Der Jugendliche wehrte sich, und der Ladendetektiv knickte mit dem Fuß um und verletzte sich.