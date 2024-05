Polizeieinsatz an Lüpertzender Straße Ladendetektiv in Mönchengladbach mit Messer bedroht

In den vergangenen Monaten gab es in Mönchengladbach immer wieder Fälle, bei denen Betroffene mit einem Messer bedroht oder sogar verletzt wurden. So haben am Donnerstag, 9. Mai, kurz vor Beginn der Rheydter Frühkirmes drei unbekannte Täter auf einem Parkplatz an der Straße Gracht gegen 13 Uhr einen Elfjährigen mit einem vorgehaltenen Messer aufgefordert, seine Umhängetasche herauszugeben. Nach dem Raub flüchteten sie in Richtung Dorfbroicher Straße. Alle drei Täter sollen Jugendliche sein.