Polizei in Mönchengladbach sucht Zeugen 21 Autos in Waldhausen zerkratzt

Eigentlich ist es eine gutbürgerliche Gegend: Einfamilienhäuser, Vorgärten, gepflegtes Umfeld. Doch einige Anwohner des Metzenwegs müssen sich nun über teure Schäden an ihren Autos ärgern: Bislang Unbekannte haben am Mittwoch (8. Mai 2024) in diesem Teil von Waldhausen an 21 Fahrzeugen den Lack zerkratzt.