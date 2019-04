Label „Midnight“ in Mönchengladbach : Designer und Künstler eröffnet Streetwear-Laden in Gladbacher City

Can Demirezen bei der Eröffnung seines Streetwear-Stores an der Hindenburgstraße am vergangenen Samstag. Foto: Jürgen Körting

Mönchengladbach Can Demirezen hat in Gladbach, Berlin, London und Amsterdam Läden für einen Tag eröffnet. Jetzt lässt sich der Designer mit seinem Modelabel „Midnight“ erstmals langfristiger in der Mönchengladbacher Innenstadt nieder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Vor gut zwei Jahren öffnete Can Demirezen seinen Laden für einen einzigen Tag, den sogenannten Pop-up-Store, an der Waldhausener Straße, und machte seine Marke „Midnight“ in der Stadt bekannt. Danach reiste er durch Europa, eröffnete Pop-up-Stores für einen oder zwei Tage in Berlin-Neukölln und Kreuzberg, in London und Amsterdam. Verkaufte die Shirts auf der Straße für keinen festen Preis, sondern für das, was es dem Käufer wert war. So testete er seine Marke und seine Produkte. Und er sagt: „Es war eine coole Erfahrung. Die Marke ging durch die Decke.“

Nun ist er zurück in Mönchengladbach. Nicht mehr nur für einen Tag, sondern mindestens für ein Jahr. Die EWMG, die Entwicklungsgesellschaft der Stadt, hat dem Designer und Studenten der Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Niederrhein eine leerstehende Ladenfläche für zunächst ein Jahr vermietet.

Am Samstagabend eröffnete Can Demirezen mit seinem Team aus sechs Mitarbeitern den „Midnight Experience Space“, wie Demirezen sein Geschäft nennt. Dort verkauft er seine „Streetwear“, T-Shirts, Sturmmützen, Sweatshirts, Regenjacken. Jedes Stück hat er selbst entworfen, zu jedem Motiv gibt es eine Geschichte, die er erzählen kann, ein Video und einen Blogeintrag. Da ist zum Beispiel das T-Shirt, auf dem man sieht, wie Demirezen in einem Polizeiwagen weggefahren wird, nachdem er die Polizei während einer Schlägerei, die er beobachtete, um Hilfe für die Verletzten gerufen hatte und diese sich von ihm unhöflich behandelt fühlte.

Das Persönliche, Private, das Geschichtenerzählen und Verknüpfen mit anderen Medien ist es, was seine Marke charakterisiert. Und natürlich der Stil: Er nennt die Motive auf den Kleidungsstücken „pieces“ – ein Begriff aus der Graffiti-Kunst. Und ein wenig assoziiert der Stil auch die gesprayten Bilder von der Straße in ihrem schnellen, gewischten Strich. Jedes Stück ist ein Unikat, von Demirezen handgemalt oder in Siebdrucktechnik hergestellt.

Warum er die Marke „Midnight“ nennt? „Menschen verändern sich in der Nacht“, erklärt Demirezen, der auch schon als DJ gearbeitet hat, und spricht von der „Melancholie der Nacht“. Vor allem junge Leute spricht er an, eine Generation, die „ihre Interessen und Kreativität ausleben“ möchte. Neben der Kleidung gibt es Bilder von Demirezen, die im Store ausgestellt werden. Außerdem plant er Kunst- und andere Events in seinem Geschäft.