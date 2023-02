Neueröffnung in Mönchengladbach Ein Hauch von Sizilien in Hardt

In seiner Profi-Küche an der Vorster Straße bereitet Alessandro Rizzo gerade eine Bolognese-Sauce zu. Zusammen mit frisch gemachter Tomatensauce und einer Bechamel-Creme baut der gelernte Koch daraus eine saftige Lasagne. Später wird er sie in portionsweise Stücke schneiden. Daneben kocht er heute Pasta mit Spargel und Erbsen, dazu gibt es eine Safransauce. Und er macht vier Portionen Pasta mit Champignons und Parmesan fertig, die sind bestellt und werden gleich abgeholt. „Ich liefere nur bei größeren Gesellschaften aus, bei kleineren Bestellungen holen die Kunden die Ware hier im Laden ab“, erklärt Rizzo.