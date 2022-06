Unwetter über Mönchengladbach : Kurz und heftig – zahlreiche Sturmschäden

Mönchengladbach Um 18.17 Uhr lief am Donnerstagabend die erste Unwetterschadensmeldung bei der Mönchengladbacher Polizei ein. Dann ging es Schlag auf Schlag.

Eine Ampel an der Kreuzung Neusser Straße/Lürriper Straße wurde abgerissen, an der Korschenbroicher Straße fiel ein Baum auf einen Traktor, an Ritterstraße/Ecke Schlossstraße sollen reihenweise Bäume umgeknickt sein. Ganze Straßenabschnitte mussten zeitweise gesperrt werden. Die Brauerei Jöris musste ihren Betrieb am Donnerstagabend einstellten, weil Küche und Keller den Wassermassen nicht stand hielten. Beides war überflutet. Auch mehrere Geschäfte im Minto wurden wegen Wassereinbruch geschlossen.