Brandstiftungen in Mönchengladbach Kurz hintereinander brennen drei Mülltonnen

Um kurz nach 1 Uhr waren Feuerwehr und Polizei eine brennende Tonne an der Straße Weiersweg in Uedding gemeldet worden; kurz darauf eine weitere an der Straße Am Beekerkamp. Etwas später, um 1.41 Uhr, wurde eine brennende Papiertonne an der Liebigstraße bemerkt. Dort beschädigte das Feuer nicht nur die Tonne, sondern auch einen angrenzenden Zaun.