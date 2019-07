Serie Was macht eigentlich? : Sonntagskind mit großem Engagement

Kurt Theuerzeit in seinem Garten, in dem so allerhand wächst. So auch der Wein, den seine Frau Jutta so liebt. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Vier Jahrzehnte war der Lehrer und Schulleiter Kurt Theuerzeit als Hobby-Sport-Berichterstatter der RP bekannt und geschätzt. Weniger bekannt, aber noch nachhaltiger war seine jahrelange Tätigkeit beim NRW-Landesinstitut für Schule und Weiterbildung.

Er ist ein Sonntagskind im ursprünglichen Sinne, wie es damals noch viele gab, als die Babys dann kamen, wenn die Natur es so wollte, und nicht, wenn es besser in Zeitpläne passte. Kurt Theuerzeit wurde am 11. April 1948 im Krankenhaus Giesenkirchen geboren. Es war ein Sonntag.

Und der siebte Tag der Woche sollte später viele Jahrzehnte sein Leben bestimmen. Als Junge, weil er Fußball beim Rheydter SV spielte, und dann vier Jahrzehnte als Erwachsener, weil er (nicht nur) dann hinaus auf die Fußballplätze fuhr, um für die Rheinische Post über das zu berichten, was sich von der Bezirksliga bis zur Bundesliga am Wochenende abgespielt hatte. Sein Kürzel „zeit“ war ein Markenzeichen für qualifizierte Berichterstattung. Engagiert, mit viel Liebe zum Sport, aber auch der nötigen kritischen Distanz, ob es nun um die Bezirksliga ging oder auch die Bundesliga. Anfangs im Anzeigeblatt „Report zum Sonntag“ und dann, von 1981 bis 2018, in der Rheinischen Post. Rheydter SV und 1. FC Viersen in der Oberliga, der damals höchsten Amateurklasse, und auch Borussia waren die höherklassigen Vereine, über die Kurt Theuerzeit berichtete.

Info Das Lehrer-Studium: Reli, Geschichte und Deutsch Geboren wurde Kurt Theuerzeit am 11. April 1948 in Giesenkirchen. Vater Hermann war Kraftfahrer, Mutter Gertrud kam aus der Eifel und betrieb ab 1950 einen Laden mit Obst und Gemüse an der Hauptstraße in Rheydt. Aufgewachsen ist Kurt an der unteren Hauptstraße. Er besuchte die Volksschule Waisenhausstraße und das Gymnasium Odenkirchen. Nach dem Abitur studierte er von 1968 bis 71 an der Pädagogischen Hochschule Rheinland in Neuss Lehramt für Grund- und Hauptschulen mit den Fächern Deutsch, Geschichte und katholische Religion. Stationen als Lehrer waren 1972 bis 74 die Katholische Hauptschule Stadtmitte, die Gemeinschafts-Hauptschule Kirschhecke in Odenkirchen (1974 bis 80), 1984 bis 88 die Kath. Hauptschule Stadtmitte als Konrektor, 1990 bis 99 die Gesamtschule Hardt als Direktor-Stellvertreter, 2001 bis 2013 Direktor als Didaktischer Leiter an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule Dormagen. Verheiratet ist Kurt Theuerzeit seit 2007 mit der Lehrerin Jutta Pöge. Sein Sohn Tobias ist 36 Jahre alt, lebt in MG. Die Kinder Juttas leben in Hamburg (Annika, 38 Jahre) und München (Simon, 33). Die drei Enkel sind vier und zwei Jahre alt. Fußball hat er von der D- bis zur A-Jugend beim Rheydter SV gespielt, mit gewissen Erfolgen: „Einmal waren wir Kreismeister vor Borussia, einmal habe ich in der Kreisauswahl gespielt – für Erwin Kremers, den späteren Europameister.“ Und Tischtennis spielte er ebenfalls beim RSV.

Als „zeit“ (das war sein Autorenkürzel) sich vor einem Jahr, in der Fußball-Sommerpause 2018, von diesem Teil seiner Freizeit verabschiedete, kamen etliche Fußball-Experten nach Pongs, wo Kurt Theuerzeit den riesigen Garten, den er sich mit den Nachbarn Gisela und Peter König teilt, noch mehr also sonst schon herausgeputzt hatte. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, mit Hilfe des ferngesteuerten Roboters, der den Rasen ständig mäht, ohne dass man hinterherlaufen muss. „Was ich allerdings schon ein wenig vermisse“, sagt er.

Zehn Mädels und ihr Chef: Schul-Bastektball mit Kurt Theuerzeit in Odenkirchen. Foto: KT

Fußball hat das Sonntagskind Theuerzeit, vom Kicken auf dem in den Nachkriegsjahren noch von Trümmern gesäumten Platz an der Gracht in Rheydt bis zu den späten Sonntagabenden in der RP-Redaktion, beschäftigt – oder besser: er sich mit ihm. Aber der Fußball hat nicht sein Leben bestimmt. Denn da gibt es einmal die Familie, und ganz gewiss nicht zuletzt den Beruf, der für ihn Berufung wurde: andere Menschen reif für das Leben zu machen – als Lehrer.

„Als Junge wollte ich eigentlich immer Fußballer werden. Auf dem Gymnasium in Odenkirchen habe ich ziemlich spät die Kurve gekriegt“, erzählt Kurt Theuerzeit. „Dann war ich etliche Jahre bei der SPD in der Arbeitsgemeinschaft für Bildung und kam auf die Idee, Jura zu studieren. Als ich mich in Bonn um eine Bude kümmerte, hieß es, da müsste ich in eine Studenten-Verbindung eintreten – was ich nicht wollte.“ Der Vorschlag des Vaters „Werde doch Studienrat“ passte Kurt auch nicht – „weil es zu aufwendig war.“ Ein Studium zum Grund- und Hauptschullehrer erschien ihm einfacher und schneller, und er schlug diesen Weg ein. Es war die richtige Wahl. Ein Beruf, der ihn bald faszinierte und seinen Ehrgeiz weckte.

Der kleine Kurt im Gemüseladen von Oma Anna. Foto: KT

Aus dem „Verlegenheits-Lehrer“ wurde ein Mann, der Schüler begeisterte und jungen Kollegen den Weg ebnete. Er wurde, später auch als Konrektor und Gesamtschuldirektor, von 1980 bis 2008 insgesamt viermal für jeweils zwei Jahre an das Landesinstitut für Schule und Weiterbildung in Neuss und später in Soest berufen, erarbeitete Lehrpläne für Schulen und erhielt einen Lehrauftrag an der Universität Duisburg (2008 bis 2014). „Zwischendurch“ baute er von 1990 bis 1999 als stellvertretender Direktor die Gesamtschule Hardt mit auf, war von 2001 bis 2013 als Didaktischer Leiter Direktor der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in Dormagen: „Dort haben wir mit dem Hardter Konzept die Anmeldezahlen verdoppelt.“

Eröffnung des Neubaus der Gesamtschule Hardt 1998 mit (v.r.) Architekt Robert Walter, Kurt Theuerzeit und Stadtdirektor Wolfgang Rombey. Foto: KT