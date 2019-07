Serie Was macht eigentlich? : „Ruhestand“ voll gemeinsamer Aktivitäten

Diesmal in Rom, 2016: Jutta und Kurt Theuerzeit sehen sich gerne und viel in der Welt um. Foto: KT

(oes) 2013 trat Kurt Theuerzeit in den Ruhestand – als Lehrer. Fünf Jahre blieb er der RP und dem Amateurfußball noch erhalten. Langeweile kennt er aber immer noch nicht. Da ist der große Garten in Pongs.

Und zusammen mit seiner Frau Jutta, einst Schulleitungs-Kollegin in Hardt und seit 2007 mit ihm verheiratet, stehen, wenn das Wetter es zulässt, täglich schnelles Gehen bis zum langsamen Laufen im Rheydter Stadtwald auf dem Programm. Sie fahren häufig zu den Kindern nach Hamburg und München, machen Urlaub im Januar mit Ski-Langlauf in Oberstdorf und im Sommer am Lago Maggiore mit Wanderungen oder Besuchen interessanter Städte. Und einmal im Jahr machen die beiden mehrwöchige Radtouren, meist an Flüssen entlang. Die jüngste in diesem Jahr: von Ahlbeck auf Usedom nach Kopenhagen.