Festnahme in Mönchengladbach : Kupferdiebe in Giesenkirchen von Zeugin beobachtet

Mönchengladbach Gegen den 42-jährigen Tatverdächtigen liegt ein Haftbefehl vor. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen drei weitere Männer wird noch ermittelt.

Es war gegen 2 Uhr in der Nacht zu Donnerstag, als eine Mönchengladbacherin zufällig sah, wie zwei bis dahin unbekannte Männer an dem Haus ihrer Nachbarin in Giesenkirchen ein Kupferfallrohr abmontierten und dann mitsamt der Beute flüchteten. Die alarmierten Polizisten fahndeten und entdeckten einen Tatverdächtigen, der sich in einem dicht bewachsenen Grüngürtel hinter mehreren Mülltonnen versteckt hatte. Ebenfalls in der Nähe lagen bereitgelegte Kupferfallrohre. Die Polizisten nahmen den 42-jährigen Mann vorläufig fest.