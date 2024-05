Kunst in Mönchengladbach Spektrum 88 entdeckt das K37 als Ausstellungsraum

„Ich freue mich, immer neue Kunsträume in der Stadt zu finden und diese dann auch zu bespielen“, sagt Malte Sonnenfeld, Mitglied beim Kunstverein Spektrum 88. Über 40 Werke sind von Freitag, 31. Mai, bis zum Sonntag, 2. Juni, im Kunstraum 37 in der Ausstellung „Herz der Stadt“ an der Waldhausener Straße 37 zu sehen.