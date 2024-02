Kunst im Rudolf-Botzelen-Silo Verein MMIII zeigt Ausstellung „Alles in allem“

Zur Eröffnung sprach Steffen Fischer vom Museum Goch. Dort hatte Schäfer zuvor eine anders gewichtete Ausstellung. Fischer betonte für Mönchengladbach die Übereinstimmung des Titels „Alles in allem“ für Ausstellung und Katalog über Schäfers Schaffen aus 40 Jahren. Der Gocher bescheinigte Schäfers abstrakter Kunst den geistigen Hintergrund von christlicher Philosophie und – inspiriert von Reisen in den asiatischen Raum – fernöstlichem Gedankengut. Bezüge zu Natur und Vegetation seien „Schöpfungs- und Gleichnis-Idee für unser Leben“, sagt der Künstler, der auf eine figurative Malerei verzichtet. Die Naturbezüge sind besonders in fünf eindrucksvollen Hochformaten auf der Galerie offensichtlich. Er habe sich schon vor Langem vom Pinsel verabschiedet, male stattdessen mit Ästen und Sträuchern. So bringe er die Kraft der Natur mit deren eigenen Mitteln auf die Leinwand, sagt der Künstler. Ergänzend sprüht er. Darüber scheinen Abdrücke von Natur zu entstehen. Im Wettstreit malerisch und grafisch anmutender Spuren ergeben sich Blattformationen. Das Riesenformat „The Passage“ von 3 mal 4,50 Metern setzte der Künstler vorübergehend dem Außenbereich und damit wechselnden Witterungsbedingungen aus. Insbesondere die Arbeiten im Parterrebereich sind von einem expressiven malerischen Gestus geprägt. Oft rätselhaft anmutende Titel geben Fragen auf, regen Denkanstöße an.