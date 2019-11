Party zum 50.Geburtstag : Kunstspringer stürzen sich zum Jubiläum ins Pahlkebad

Mönchengladbach Der Geburtstag des 50 Jahre alten Stadtbades wurde mit einem Arschbomben-Wettbewerb, Schnupperangeboten und Schauvorführungen gefeiert.

Wer einmal das Gefühl kennenlernen wollte, was es heißt, mit Maske und Sauerstoffflasche abzutauchen, dem gab die DLRG Rheydt die Gelegenheit dazu. Eingebettet ins Jubiläumsprogramm war das Finale der NEW-Arschbombenmeisterschaft. Hier traten Teilnehmer an, die sich in drei Vorrunden in Mönchengladbach, Viersen und Tönisvorst für den Endkampf qualifiziert hatten.

Das Pahlkebad wurde in den geburtenstarken 1960er Jahren konzipiert und errichtet. Seit dem 2. November 1969 gibt es in Rheydt am Hugo-Junkers-Park nicht nur ein Schwimmvergnügen. Auch das Gebäude ist aus denkmalpflegerischer Sicht ein architektonisches Highlight mit überregionaler Bedeutung. Das 25-Meter-Schwimmbecken besitzt ein 1-Meter-Sprungbrett beziehungsweise einen Sprungturm mit Plattformen in 3, 5, 7,5 m und 10 Meter Höhe. Die Tribüne umfasst 320 Sitzplätze. Ein Lehrschwimmbecken ist seitlich angeordnet. Nach erfolgter Sanierung wurde das Schwimmbad im März 2012 wiedereröffnet und verzeichnet seitdem steigende Besucherzahlen. In der Ex-Hausmeisterwohnung und im Obergeschoss befindet sich eine städtische Kindertageseinrichtung – getreu dem Motto „Kurze Wege für kurze Beine“.