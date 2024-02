Vater und Tochter schmieden in Mönchengladbach „Das Metall soll tun, was ich will“

Mönchengladbach · Zwei Metaller aus einer Familie: Udo Stephan und Deborah Stephan arbeiten in der gemeinsamen Kunstschmiede-Werkstatt an Werken großer Künstler wie Mack – oder profanen Fenstergittern für einfache Kunden. Warum Vater und Tochter sich in ihrer Arbeit so gut ergänzen und wie sie Stahl zum Biegen bringen.

15.02.2024 , 17:00 Uhr

Deborah Stephan beim Schweißen eines Werkstücks, daneben ihr Vater und Kollege Udo Stephan. Foto: Albuquerque Carlos (CA)

Von Arnold Küsters