Nachruf : Kunstsammlerin Hiltrud Neumann ist gestorben

Hiltrud Neumann ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)/Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach In der Mönchengladbacher Kunstszene war Hiltrud Neumann eine Institution. Mehr als 40 Jahre lange sammelte sie Werke in ihrer Wohnung und zeigte sie auch regelmäßig Gästen.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Ihre „Offenen Wohnzimmer“ waren legendär. 20 Jahre lang kamen an jedem ersten Freitag im Monat Künstler, Sammler und kunstinteressierte Menschen in Hiltrud Neumanns Wohnung zusammen. Sie hockten, saßen und standen zwischen den Tausenden von Kunstobjekten, die seit den 1970er Jahren in die Sammlung der Hauptschullehrerin gelangt waren. Jeder brachte, wenn möglich, etwas zu essen, zu trinken und vor allem sein Interesse an Kunst und Menschen mit. Gespräche wurden geführt, Diskussionen angezettelt, Kontakte geknüpft.

Hiltrud Neumann war eine Institution. Nicht nur als Sammlerin, auch als Förderin der jungen Künstler in Mönchengladbach und weit darüber hinaus. Am 28. September ist sie im Alter von 82 Jahren, kurz vor ihrem Geburtstag am 10. Oktober, gestorben.

1937 wurde Hiltrud Neumann als Tochter eines Gutsbesitzers in Hinterpommern geboren. Mit 20 Jahren übersiedelte sie nach Deutschland, wurde erst Erzieherin, dann Hauptschullehrerin für Religion, Deutsch und Kunst. 1970 zog Neumann mit ihrer Mutter in eine Wohnung hoch oben über der Stadt: in den 6. Stock eines Neubaus in Hardt.

Einmal etabliert fing sie an, leidenschaftlich Kunst zu sammeln und sie in jeder Ecke ihrer Wohnung zu präsentieren. Ein Leben mit und in der Kunst begann. Ihre Kontakte zu Künstlern entwickelte sie mühelos und nachhaltig. Als die Wohnung für ihre Sammlung zu klein war, kaufte sie die Nachbarwohnung und ließ einen Durchbruch schlagen.

Nach einer Erkrankung 2015 verschenkte Hiltrud Neumann ihre Sammlung mit etwa 3.500 Werken von Künstlern aus dem Rheinland an das Museum Goch. Dort wurde sie in einer Ausstellung präsentiert.