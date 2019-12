Im Schloss Rheydt : Markt im Gewölbe und vor Nähmaschinen

Mönchengladbach Mit Engelfiguren, Leckereien, Taschen, Textilien und vielem mehr haben Händler das Rheydter Schloss in einen Marktplatz verwandelt. Ungewöhnliches Angebot: Besucher konnten auch selbst Wertvolles mitbringen.

Ein ungewöhnlicher Ort für einen Kunst- und Handwerkermarkt: Inmitten von kostbaren Ausstellungsstücken hatten am Wochenende Kunsthandwerker ihre Stände im Schloss Rheydt aufgebaut und vorweihnachtlich geschmückt. Taschen vor den Webstühlen, Samtiges vor dem Ganzkörperporträt von Louise Gueury, Genähtes bei den alten Nähmaschinen – der Markt war liebevoll geplant.

Tradition Der Kunst- und Handwerkermarkt in Schloss Rheydt findet seit 20 Jahren am zweiten Adventswochenende statt.

Besucher Viele der Käufer waren „Wiederholungstäter“. „Sie sind ja immer hier unten an der Treppe, da warte ich schon drauf“, hörte man eine Besucherin sagen. Am Fuß der Treppe duftete es intensiv. Die „Seifenkiste“ aus Bullenhausen hatte ihr Sortiment aufgebaut. Die Schlange war lang. „Seid Ihr alle so schmutzig?“, juxte ein vorbei gehender Gast.