Originelle Kultur in Mönchengladbach Kunst, Musik und Überraschung im Bunker

Im fünften Jahr wurde am Samstagabend im Bunker in Güdderath die „Herbstzeitlose 2023“ eröffnet. Hausherr Bernhard Petz nahm nicht nur persönlich seine Gäste in Empfang, sondern er hatte sich für das Eröffnungskonzert auch etwas Außergewöhnliches einfallen lassen. Denn anstatt des üblichen Eintrittspreises, erhielten zunächst einmal alle Besucher 20 Euro geschenkt. Ein witziger Einfall, der zugleich Bestandteil einer Wette war, dass man von dem Konzert nicht enttäuscht sein werde. Diese Wette galt aber nur dann, wenn man sich zugleich bereit erklärte, durch engagierten Applaus und lautstarke Bravorufe mitzuwirken und die Veranstaltung nicht vorzeitig zu verlassen. Nun, diese Wette konnte man ruhig eingehen. Denn keiner der gut 60 „Mitwirkenden“ hatte nach diesem Abend Anlass, enttäuscht nach Hause zu gehen.