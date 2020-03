Stadtteil Sasserath in Mönchengladbach : „Kunst im Kaff“ startet in der Alten Schule

Mönchengladbach Die Projektgruppe formierte sich innerhalb des Vereins „Dorfgestaltung Sasserath 11“. Sie organisiert ein Kunst- und Kulturprogramm für die Bühne der Alten Schule.

Rentner Bodo Held ist „kein bisschen weise“. Zumindest behauptet das dessen Alter Ego Bernd Schüren in der Solo-Komödie. Mit ihr startet am 15. März die diesjährige Kunst- und Kulturreihe in der Alten Schule in Sasserath. Als weitere Gäste werden das Duo Monika Hintsches und Janek Wilholt (21. Juni) sowie das Vokalquintett „Ballyhoo“ (8. November) angekündigt. Zum „The Beatles-Mythos“ (26. September) erwartet die Besucher ein Mix aus musikalischen Live-Acts, Plattenbesprechung und begleitender Ausstellung. Das Programm verantwortet die im April 2018 gegründete Projektgruppe „Kunst im Kaff“. Das Quartett mit Dieter Engelhardt, Jürgen Fischer, Ruth Lambertz und Angelika Schürings hofft damit den Vorjahreserfolg zu wiederholen, um die Alte Schule als Treffpunkt zu etablieren. Deren umfangreiche Sanierung 2015 war eigentlicher Anstoß für das Kunst- und Kulturprogramm. Denn die nun moderne Bühne mit neuester Licht- und Mediatechnik sowie der Saal mit 70 bis 100 Sitzplätzen, je nach Bestuhlung, bieten ideale Voraussetzungen.

„Am spektakulärsten war Klaus, der Geiger, ein bekannter Straßenmusiker. Der hat hier richtig abgerockt“, sagt Engelhardt mit Blick auf die Bildergalerie der bisherigen Veranstaltungen. Ein Plakat erinnert an die Ankündigung für das Konzert des Duos Jessica und Lotta mit klassischem Geigen- und Klavierspiel. Mindestens einmal im Jahr richtet sich das Angebot mit Theaterstück oder Workshop speziell an Kinder. Theaterpädagogin Lambertz bietet am 31. Oktober einen Familien-Schwarzlicht-Theater-Workshop an. Im Januar 2021 kommen erneut „Die Fabulanten“. Beim ersten Gastspiel in der Alten Schule diskutierten sie nach einem Theaterstück über Krieg, Flucht und Neuanfang mit ihrem jungen Publikum. Inzwischen haben sich Kooperationen zu benachbarten Einrichtungen ergeben. Nach einer Idee der Skatspieler unterstützte das Team im Verbund mit der „Dorfgestaltung“ das Internationale Kinderzentrum Karlstraße mit einer Spende für den Schwimmunterricht „Seepferdchen“. Die selbst gewählten Aufgaben sind vielfältig. Darum würde sich „Kunst im Kaff“ über personellen Zuwachs im Ehrenamt sehr freuen.