Geige und Piano : Jessica & Lotta: „Kunst im Kaff“ in der Alten Schule

Jessica und Lotta Schmitz spielen bei „Kunst im Kaff“. Foto: Schürings

Sasserath Die Projektgruppe „Kunst im Kaff“ in Sasserath kündigt an, dass am Sonntag, 15. September „Jessica & Lotta“ (Schmitz) ab 17 Uhr in der Alten Schule auftreten. Zwei Vollblutmusikerinnen entführen die Besucher in die Klarheit und Schönheit der klassischen Musik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Geige und Piano werden in Sasserath mit Kompositionen von Beethoven, Sarasate, Kreisler, Dvorák und Schubert erklingen. Einlass ist ab 16 Uhr.

„Unser Bestreben ist es, ein facettenreiches Kunst- und Kulturangebot in der Alten Schule zu etablieren. Wir legen großen Wert darauf, wirklich nur erstklassige Interpreten für unser Programm Kunst im Klassenzimmer zu gewinnen“, sagt Angelika Schürings von der Projektgruppe „Kunst im Kaff“. Und sie verspricht: „Es sind in der Zukunft noch einige Überraschungen zu erwarten – immer sonntags zwischen Kaffee und Tatort!“

Das Konzert am 15. September wird als Hutkonzert durchgeführt. Jeder gibt nach dem Konzert, was er kann oder möchte.

Reservierungen sind ab sofort möglich. Per Mail: info@kunstimkaff.de und telefonisch bei Angelika Schürings unter der Telefonnummer 02166 680393.

(isch)