Rheydter Resonanzen : Wo Flecken zu Kunst werden

Mönchengladbach Bei den Rheydter Resonanzen gibt es bis Anfang Juli jede Woche ein neues künstlerisches Projekt zum Mitmachen. Bei „Flecken, die die Welt bedeuten“ konnten Teilnehmer Bilder von Flecken kreativ gestalten.

Teilnehmerin Dorothea Koecken (58) gestaltet ein Bild in bunten Neon-Farben aus blau, pink und gelb: „Es macht total Spaß bei den Projekten mitzumachen. Es hilft, einfach mal aus dem Alltag auszubrechen und sich auszuprobieren.“ Sie habe die Projekte von Anfang an mitgemacht und habe auch vor, weiterhin so oft wie möglich zu kommen. Und mitmachen konnte jeder: Vor dem Ladenlokal in Rheydt war ein großer Tisch draußen aufgestellt, und jeder, der Lust hatte, konnte sich beteiligen. Am Ende wurde im Ladenlokal dann eine große Collage aus allen gesammelten Werken erstellt.

32. Straßengalerie in Leichlingen : 30 Mal Kunst in Schaufenstern

Außerdem wird im Laufe des Projektes eine Resonanzmuschel gebaut, die aus Verflechtungen verschiedener Materialien besteht. Am Ende werden diese dann wie ein Zelt aufgebaut, und es soll eine vier mal vier Meter große Resonanzmuschel entstehen, die im August an einem neuen Standort aufgestellt werden soll. Innen können Besucher mit Instrumenten experimentieren.

Und falls es doch mal an Kreativität mangeln sollte, gibt es in dem Ladenlokal eine „Dream machine“, die dagegen helfen soll. Diese wurde in einem Workshop mit der Künstlerin Angela Ljiljanic gebaut und besteht aus einem sich drehenden Gebilde mit Mustern darauf und einer Glühbirne in der Mitte. So entsteht ein Licht- und Schattenspiel: „Wenn man sich mit geschlossenen Augen davor stellt und es auf sich wirken lässt, dann sollen alle äußeren Einflüsse und Ablenkungen vergessen werden. Man beginnt dann Bilder zu sehen und bekommt so Ideen für Kunstwerke“, sagt Grünhage.