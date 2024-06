Neues Teilhabeprojekt in Mönchengladbach Wie aus Wolle und Stoff Kunst wird

Die Künstlerinnen und Künstlern nahmen an der Auftaktveranstaltung des Projekts „Üben.Üben.Üben³“ teil. Unter diesem Titel starten die Stadt Mönchengladbach und die Montag-Stiftung Kunst und Gesellschaft ein Kunstprojekt mit dem Ziel der Nachwuchsförderung von Künstlern und Kulturschaffenden aus verschiedenen künstlerischen Sparten. Das im März 2025 beginnende Residenz-Programm „Üben.Üben.Üben³“ wird im Maria-Lenssen-Garten in Rheydt angesiedelt sein. In dem alten, im Stil der Architektur des Bauhauses errichteten Wohnheim werden Wohn- und Atelierräume für die Künstlerinnen und Künstler bereitgestellt. Am Tag der Vorstellung des Projekts erwies sich der Maria-Lenssen-Garten, dieses blühende Kleinod mitten in der Stadt, in einer sommerlich-heiteren Atmosphäre als ein guter Ort für zwangloses Ausprobieren, Teilhaben und Gestalten.