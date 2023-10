Solidaritätskundgebung in Mönchengladbach Gemeinsam mit den Gedanken in Israel

Auf dem Adenauerplatz ist es an diesem Nachmittag totenstill. Nur der Wind rauscht leise in den Kronen der Bäume, zwischen denen sich eine Gruppe von Menschen versammelt hat. Der Schock sitzt tief über die Welle an Gewalt, Zerstörung und Tod, die in diesen Tagen Israel erfasst. Der Staat ist Tausende Kilometer von Mönchengladbach entfernt, aber viele sind auch am Adenauerplatz auf unterschiedliche Weise vom Angriff betroffen.