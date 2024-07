Ex-Bankmitarbeiter soll eine Million Euro abgezweigt haben Die Kunden des Angeklagten merkten nicht, dass ihnen Geld fehlt

Die Geschädigten eines mutmaßlichen Betrügers haben einiges gemeinsam: Sie sind gut betucht, haben Interesse an gewinnbringenden Geldanlagen – und sind vorgerückten Alters. Gleich mehrere sagten am Montag als Zeuge vor dem Schöffengericht in Mönchengladbach aus. Und das war von allen zu hören: Sie berichteten von ihrer langjährigen und stets vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem 53-jährigen ehemaligen Bankmitarbeiter, teilweise bestanden die Kundenverhältnisse schon bis zu zwanzig Jahre.