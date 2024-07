Ex-Bankmitarbeiter soll eine Million Euro abgezweigt haben Geld von Kunden landete auf Konto von Ehefrau und Schwiegermutter

Dies spiegeln auch die Aussagen der Geschädigten wider: „Wir kennen uns 16 Jahre, hatten ein sehr gutes und sehr vertrauensvolles Verhältnis", so ein 87-Jähriger aus Willich. Die Vorschläge des damaligen Bankmitarbeiters seien „durchweg richtig und vernünftig gewesen, der Mann habe genau gewusst, was er in seinem Depot haben wolle und was nicht. Daher sei er sehr zufrieden mit dessen Arbeit und der Entwicklung seines Portfolios gewesen. Von der „nicht durch ihn lizenzierten Entnahme“ in fünfstelliger Höhe habe er erst durch einen Brief der Bank erfahren. Er selbst habe bis dahin keine Auffälligkeiten festgestellt.